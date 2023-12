Ontheffing voor remote varen op de Rijn op komst

Op afstand

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) beslist woensdag 6 december of drie schepen ontheffing krijgen om remote op de Rijn te varen. Het gaat om twee schepen van Scheepvaartbedrijf Dari en een van HGK Shipping. Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke liet op het Schuttevaer Smart Shipping Event in Alblasserdam weten dat het een hamerstuk is. De ontheffing geldt tussen Gorinchem en Bonn.