Havenbedrijf Rotterdam en Van Oord werken samen aan grootschalige uitbreiding Prinses Alexiahaven

Het Havenbedrijf Rotterdam en Van Oord gaan circa 1,9 miljoen kubieke meter zand uit de zee aanvoeren voor de uitbreiding van nieuwe terreinen in de Prinses Alexiahaven op de Maasvlakte.

In de nabijgelegen Prinses Amaliahaven werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan de realisatie van nieuwe kademuren voor de bestaande containerterminals. De aannemerscombinatie Hochtief, Ballast Nedam, en Van Oord gaan deze kademuren bouwen en het havenbassin verder uitdiepen. Het vrijgekomen zand van dit baggerwerk wordt vervolgens bebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen in de Prinses Alexiahaven.

Naast het zand komt er ongeveer 1,5 miljoen kubieke meter slib vrij, dat niet geschikt is voor de aanleg van nieuwe terreinen. Dit slib wordt met speciale baggerschepen afgevoerd naar zee, waarbij de schepen na het lozen van het slib weer worden beladen met kwalitatief goed zand. Deze werkwijze, vastgelegd in het recent getekende contract, resulteert in aanzienlijk minder brandstofverbruik en lagere milieukosten.

Van Oord begint naar verwachting begin 2024 met de werkzaamheden, met een geplande duur tot het midden van dat jaar. Deze inspanningen zullen resulteren in de aanleg van circa 45 hectare nieuw terrein in de zuidoosthoek van de Prinses Alexiahaven.

Lees ook: Havenbedrijf Rotterdam wil op Smart Shipping Event in gesprek over veiligheid Lees ook: Van Oord zet Vox Alexia in voor stabiliseren Zeeuwse kust