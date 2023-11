Bemanning vermiste kotter Afki wil door naar Congo

De garnalenkotter die wekenlang vermist was voor de West-Afrikaanse kust is aangemeerd in Nigeria. De twee Nederlandse bemanningsleden verkeren in goede gezondheid en zijn van plan verder te varen naar Congo.

Dat schrijft Trouw. De garnalenkotter met de twee Nederlandse bemanningsleden is zondagmiddag met hulp van de Nigeriaanse marine aangemeerd in het kustplaatsje Escravos in de Nigerdelta. De bemanning is in goede gezondheid, laat de broer van bemanningslid Corrie Zeilmaker weten.

Het schip verdween enkele weken geleden van de radar voor de West-Afrikaanse kust tijdens de reis van Stellendam naar de Congolese havenplaats Banana. Donderdag kwam er een teken van leven, toen de kotter voor het eerst sinds 24 oktober weer een signaal verstuurde voor de kust van Nigeria. Het kostte de Nigeriaanse marine drie dagen om het schip, dat zonder brandstof zat, aan de wal te krijgen.