Urker kotter voor kust Nigeria gevonden, nog geen contact met bemanning

De voormalige Nederlandse garnalenkotter UK-12 Hoop op Zegen is getraceerd voor de kust van Nigeria. De kotter was op 19 augustus uit Stellendam vertrokken voor een lange reis naar Congo. Aan boord zijn twee Nederlandse opvarenden. Het schip is op de radar te zien, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning.

Op 24 oktober verdween het schip van de radar. Er was geen contact meer mogelijk met het schip, niet via de satelliettelefoon en ook niet via AIS-tracking De laatst gepeilde positie was onder het Nigeriaanse Lagos, in de Golf van Guinee.

De Afki, zoals het schip nu heet had toen zo’n 2000 mijl afgelegd vanaf Banjul. De Afki had nog wel een bericht verstuurd dat het bijna geen brandstof meer had. Henk Visser heeft vanuit Nederland een zoekactie opgezet. Zelf vloog hij naar Kameroen om die te begeleiden. De Alpha Sprinter, de vroegere brandblusboot Barracuda, die onder de vlag van Kameroen vaart, is nauw betrokken bij de zoekactie.

En broer van een van de bemanningsleden zegt tegen Omrop Fryslân dat er weer een signaal is opgepikt, dit keer zo’n 45 mijl voor de kust van Nigeria. Omdat het nog niet gelukt is om contact te krijgen met de bemanning, is het onduidelijk wie er aan boord is.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid laat weten in nauw contact te staan met de lokale autoriteiten. Volgens de woordvoerder zijn zij op zoek naar het schip en zijn de lokale autoriteiten mogelijk van plan om naar het schip toe te varen.