Aan de reis: vrachttarieven in het ARA gebied lijken af te zwakken

Marktinzicht

Wereldwijde olieprijzen zijn afgelopen week voor een derde week op rij gedaald. Op donderdag 9 November behaalde beide benchmarks hun laagste prijs sinds augustus vorig jaar. Brent crude daalde op weekbasis met 4,9% naar $80,74 per vat en WTI (West Texas Intermediate) daalde met 5,1% naar $76,40 per vat. Hiermee is de langste daling sinds mei dit jaar ingezet.