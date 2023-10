Zware explosie aan boord Fremantle Highway mogelijk oorzaak uitslaande brand

Een ‘krachtige explosie’ aan boord van de Fremantle Highway is mogelijk de oorzaak geweest van de brand op de car carrier. De ontploffing was zo heftig dat ‘deze mogelijk het schip aan de stuurboordachterzijde heeft vervormd’, meldt Dagblad van het Noorden. En nieuwe feiten over elektrische auto’s op het rampschip voeden twijfel of de brand wel begon in een stekkerauto.

Dat er een krachtige explosie plaatsvond op het rampschip blijkt uit documenten die de krant kreeg na een verzoek op de Wet open overheid. Onderzoek moet uitwijzen of deze explosie het vuur veroorzaakte waarna het schip eind juli boven Ameland in grote nood kwam of dat een uitslaande brand leidde tot deze zware ontploffing.

Afhandeling

De uitgebrande car carrier Fremantle Highway is vrijdagavond in dok 5 van Damen Verolme in Rotterdam neergelegd. Daar gaat Koole Contractors, tijdelijk eigenaar van het schip, opruimwerkzaamheden en inspecties uitvoeren. Het bedrijf verwacht dat de werkzaamheden zo’n vier tot vijf maanden in beslag zullen nemen. Wat er daarna met het schip gebeurt, is nog onduidelijk.

Ondertussen zijn in de Eemshaven Autofabrikanten vorige week begonnen met het weghalen van auto’s uit, die vervoerd werden door de Fremantle Highway.