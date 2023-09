Koole Contractors eigenaar van Fremantle Highway

Koole Contractors uit Vijfhuizen is de nieuwe eigenaar van de uitgebrande car carrier Fremantle Highway. Het bedrijf is bij Damen Shiprepair in Rotterdam begonnen met het verder leeghalen en schoonmaken van het schip.

Koole is niet van plan het schip aan de vloot toe te voegen en auto’s te gaan vervoeren. Het hoopt het schip over een maand of vier weer te kunnen verkopen. Over het hoe en waarom wordt verder niet veel uit de doeken gedaan. ‘Ja, Koole is op dit moment eigenaar, totdat er een koper wordt gevonden’, bevestigt woordvoerder Gijs Olsthoorn, general manager maritime projects bij Koole. Hij voegt eraan toe dat afspraken zijn gemaakt met de oude eigenaar, maar welke afspraken dat zijn kan hij verder niet zeggen. Wel laat hij weten dat de oude eigenaar de opdrachtgever is voor de komende operatie.

De ‘oude ’eigenaar van het schip is Shoei Kisen Kaisha, dochterbedrijf van de Japanse scheepswerf Imabari dat het schip in 2013 bouwde. Het schip werd berederd door K-Line, terwijl Wallem Shipmanagement de technisch manager was.

Nog steeds ladingresten

Olsthoorn beschrijft de start van het werk in het kort en zegt dat het schip eerst verder wordt leeggemaakt moet worden omdat er zich nog steeds lading aan boord bevindt. Hoeveel dat is, is niet precies bekend. Gelijktijdig wordt een uitgebreide inspectie en inventarisatie uitgevoerd en op basis van de resultaten daarvan gaat Koole een plan uitwerken. ‘We zijn gestart met een klein team dat gaandeweg wordt uitgebreid. Er zullen ook experts worden ingeschakeld. Die gaan bekijken welke delen van de constructie zijn verzwakt door de hitte waaraan ze zijn blootgesteld. Er zal ook worden gekeken wat zich nog in de diverse tanks bevindt.’

Beperkt slopen

Extreme verhitting van staal zorgt ervoor dat ‘de rek’ eruit gaat, de elasticiteit vermindert. Olsthoorn vervolgt: ‘Als alle gegevens bekend zijn, gaan we delen van de constructie slopen en gereedmaken voor reparatie en nieuwbouw. Het slopen zal zich waarschijnlijk beperken tot het bovenste deel van het schip. Het onderschip heeft weinig te lijden gehad.’

Dat de Fremantle Highway nu bij Damen ligt, betekent niet dat het daar ook wordt gerepareerd en afgebouwd. Een besluit daarover moet nog worden genomen. De situatie is nu zo dat Koole het dok bij Damen huurt, verdere verplichtingen zijn er nog niet.

‘Bij deze klus blijkt weer eens dat Koole een uniek bedrijf is’, zegt Olsthoorn, ‘we bergen, slepen, slopen, repareren of plegen nieuwbouw en doen de aan-en verkoop. Voor de klant betekent dat een gestroomlijnde operatie, waarbij hij met maar één partij te maken heeft. En ik durf wel te zeggen dat dat financieel zowel voor de klant als voor ons aantrekkelijk is.’