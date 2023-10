Fremantle Highway in dok Damen Verolme

De uitgebrande car carrier Fremantle Highway is vrijdagavond in dok 5 van Damen Verolme in Rotterdam neergelegd. De klus was het resultaat van samenwerking tussen Damen, het loodswezen, de Koninklijke Roeiersvereniging De Eendracht, Boluda Towage, Port of Rotterdam en Koole Contractors. Op grond van de diepgang van het schip moest gebruik gemaakt worden van het maximale hoogwater.

‘Het schip ligt niet helemaal droog.Het ligt maar ligt in water en een lichte gronding op dokblokken,

aldus general manager maritime projects Gijs Olsthoorn van Koole. ‘Deze verplaatsing naar het dok is

van groot belang omdat het nu beschermd is tegen onvoorziene weersomstandigheden, met name

stormen. Ook eventuele milieurisco’s als gevolg va vervuiling zijn nu geminimaliseerd en beter op te

vangen. De stabiele positie van het schip maakt het ook makkelijker om in het schip aan het werk te

gaan met zwaar materieel.’

In het Rotterdamse dok gaat Koole nu beginnen met ontmantelen van het bovenschip dat het

zwaarst is aangetast tijdens de brand.

