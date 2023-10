Zware Kees: arbeidsomstandigheden

Bijna alle schepen waar ik op gevaren heb, heb ik ook droog gezien. Inspecteren in een droogdok is een verplichte terugkerende gebeurtenis. Het schip wordt op de blokken gezet, het water wordt uit het dok gepompt en daarna wordt er een meute van onderaannemers, werfpersoneel en een ploeg van de technische dienst op schip en bemanning losgelaten. Álles gaat op de schop, pompen worden vervangen, tanken open gebout, veiligheidsmiddelen vervangen of gecontroleerd; er wordt gelast, gebrand, gehamerd, geverfd. Niets wordt vergeten! Hoewel?

In een kakofonie van lawaai, vreemd volk, rook, vet en vuil tracht de bemanning haar weg te vinden, als een inheemse stam uit het Amazonewoud die plots in New York down Town is neergezet. En het werk gaat dag én nacht door. ‘Vergeten’ wordt vaak een goedkoop maar rustig hotel voor de bemanning te regelen, zodat deze na een lange, lange dag van zwaar werk een rustige nacht kan genieten. En een behoorlijke maaltijd en douche, want vaak is de kombuis ‘out of order’ en er is geen heet water (of zelfs helemaal geen water!). Zo ook die keer die dokking in Nederland nu al een hele tijd geleden.

Het scheepsdok ligt dichtbij het rederskantoor, dus ziet het zwart van de mensen die allemaal ‘onmisbaar’ zijn om de dokking snel en efficiënt te laten verlopen.

‘De boiler moet vervangen worden en de AC-unit ook!’ het klinkt als een bevel maar het houdt wel in dat er aan boord niet meer gedoucht kan worden; ook de ventilatie gaat af. Het water wordt afgesloten (‘Alleen vandaag, hoor!’).

De kok staat ontredderd aan de kraan te draaien waar nog geen drup uitkomt. Zijn droge aardappels snakken naar water om gekookt te worden. Hij was niet ingelicht… Intussen worden in sommige bemanningshutten de betonnen douchevloeren met een pneumatische boor uitgebroken. Als een ondoordringbare mist staat het stof in de hut, niet beroerd door een vleugje ventilatie. De matroos, net terug uit een vuile ballasttank, staat verbouwereerd in de deuropening, dat wordt niet eens douchen met kóud water…

Tja, ik word er nog verdrietig van. Ik schrijf een stukje over arbeidsomstandigheden voor een krant. Het ontbrak me destijds aan kennis, maar wanneer ik de arbeidsomstandighedenwet nu erop nasla, staat er wel degelijk als leidraad voor de werkgever: ‘De werkgever is verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe uw werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt’.

Hopelijk gebeurt dat tegenwoordig wel, tóen heb ik dat plan nooit ingezien…

Meer Zware Kees op: zwarekeesartenstories.jouwweb.nl

Lees ook: Zware Kees: vuilnisbelt Lees ook: Zware Kees: vaarbewijs op de A7