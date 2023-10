Eerste van dozijn 16.200 teu methanol-schepen Maersk te water bij Hyundai

De schepen krijgen methanoltanks van 16.000 m3 waarmee een reis van Azië naar Europa en terug kan worden gemaakt. De bemanningsaccommodatie en de brug staan voorop om de containercapaciteit te vergroten. Met diezelfde reden is de schoorsteen op de uiterste bakboordkant van het schip geplaatst. Volgens Maersk heeft het schip daardoor 7% meer laadcapaciteit dan bestaande schepen in deze klasse. De romp van het 350 meter lange schip is extra verstevigd, omdat door het nieuwe ontwerp meer torsie zal optreden. Het ontwerp maakte een heel nieuw camerasysteem nodig voor het manoeuvreren, terwijl ook voor de reddingsboten een nieuwe plek moest worden gevonden.

Opleveringen tot 2027

Het nu te water gelaten eerste schip is onderdeel van de order die Maersk in 2021 afsloot voor de levering van in totaal 25 methanol-schepen. Naast de 12 schepen van 16.200 teu worden er zes gebouwd met een capaciteit van 17.000 teu en nog eens zes midsize-schepen van 9000 teu. De betrokken werven zijn Hyundai Heavy Industries en Hyundai Mipo uit Zuid-Korea en de Chinese Yangzijiang Shipbuilding Group. Van de 25 schepen zijn er op dit moment 19 in aanbouw. Het schip dat afgelopen weekend werd gedoopt wordt begin 2024 opgeleverd. De opleveringen lopen door tot 2027.

Lees ook: Maersk bestelt meer containerschepen op methanol Lees ook: Methanol heeft voorsprong, maar ammoniak wordt goedkoper