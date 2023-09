De Gerlien van Tiem bouwt speciale laagwatertanker voor HGK Shipping

'GAS 96'

De Duitse rederij HGK Shipping heeft bij scheepswerf De Gerlien van Tiem in Druten een order geplaatst voor de bouw van een gastanker die speciaal geschikt is voor laagwater. De tanker wordt extra breed en krijgt een dieselelektrische aandrijving. De GAS 96 wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 in de vaart genomen.