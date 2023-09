Autokraan containerschip ramt brug over Zuid-Willemsvaart

Stremming

Een autokraan op een containerschip heeft maandag de Julian J. Ewellbrug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel geramd. De kraan viel daardoor in het water. Duikers hebben de kraan gelokaliseerd en de kraan is inmiddels uit het water. Rijkswaterstaat (RWS) heeft de Zuid-Willemsvaart tussen de sluizen Veghel en Schijndel tijdelijk afgesloten voor het scheepvaartverkeer.