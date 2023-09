Binnenvaartsoos viert 15-jarig bestaan

De Binnenvaartsoos viert 8 december haar 15-jarig bestaan met een feest in kerstsferen. In de aanloop naar het jubileum organiseert de Binnenvaartsoos ook diverse andere evenementen, waarvan de eerste 19 september staat gepland.

De eerste Binnenvaartsoos is op de derde dinsdag van september en staat daarom in het teken van Prinsjesdag. Vanaf 13:30 uur gaan de deuren van het Julia-internaat open. Net als de Ridderzaal op Prinsjesdag zal ook deze zaal gevuld zijn met diverse hoeden.

Op donderdag 14 september is overigens ook al een Klaverjasmiddag, voor diegene die niet kunnen wachten tot de officiële start. Ook die begint om 13:30 uur in het Julia-internaat.

Daarna volgt elke maand een evenement. Op 17 oktober de Oktoberfest-middag, met Dirndls en Bratwurst. Op 21 november de modelbouw-middag. Waar diverse scheepsmodellen te zien zullen zijn. En als hoogtepunt en afsluiter van het jaar: Binnenvaartsoos 15 jaar.

Tekst gaat verder onder de foto

Deze jubileumviering is niet in het Julia-internaat, maar in Hotel Ara in Zwijndrecht. Daar zal alles in de kerstsfeer zijn. Het feest begint om 20:00 uur en aanmelden kan nu.