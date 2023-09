Zware Kees: vaarbewijs op de A7

Column

Op de A7, rijdend richting Afsluitdijk, word ik rechts ingehaald. De auto scheert rakelings voor mij langs en alleen het feit dat ik op addaptive cruise control rijdt voorkomt dat de inhaler mij schampt; mijn auto geeft namelijk een waarschuwingssignaal en brengt automatisch de vaart, sorry, de snelheid terug. Maar het is nog niet gedaan, de roekeloze chauffeur haalt nóg een auto in, ditmaal op de juiste manier, maar snijdt hem vervolgens om nog nét de afslag naar Wieringerwerf te nemen.