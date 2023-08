Kind van grootste cruiseschip ter wereld Wonder of the Seas gevallen

Op het grootste cruiseschip ter wereld de Wonder of the Seas van cruisemaatschappij Royal Caribbean International is dinsdag 29 augustus mogelijk iemand overboord geslagen. Het zou volgens Cruise Radio gaan om een kind. Deze maand vielen minstens vier personen van een cruiseschip, vaak met dodelijke gevolgen.

In de maand augustus vielen gemiddeld meer mensen dan normaal van een cruiseschip, het gaat om zowel gasten als crew. Gemiddeld valt er wereldwijd minder dan twee keer per maand iemand van boord van een cruiseschip, in augustus 2023 zijn minstens vier personen overboord gegaan.

Begin augustus viel een Indiase vrouw van het cruiseschip Spectrum of the Seas van Royal Caribbean terwijl ze door de Straat van Singapore voer. Op 10 augustus ging iemand overboord bij de Emerald Princess tijdens een reis naar Hawaï. Op 20 augustus kwam een bemanningslid van Viking Cruise om nadat hij voor de kust van Schotland overboord viel. Dit zijn de gevallen die gemeld worden in de media, mogelijk zijn er meer gevallen die het nieuws niet halen.

De laatste actuele cijfers in een officiële rapportage komen uit de periode 2009-2019, uit die rapportage bleek dat er gemiddeld 20 keer per jaar iemand overboord valt. Ongeveer een kwart van de mensen die overboord valt is crew, het merendeel van de mensen wordt sinds 2017 gered. In de coronacrisis lagen veel cruisediensten plat, dit jaar varen de meeste cruiselijnen weer op volle sterkte. De oorzaken voor het overboord vallen lopen erg uiteen, soms gaat het om zelfdoding.

Wonders of the Seas heeft zelf nog niet bericht over het overboord gaan van een persoon.