OPINIE Liefde voor de (kleine) binnenvaart

Spits

Gelukkig kom ik uit een schippersfamilie. Mijn vader is op het sleepschip Mascotte geboren. Ik was 15 toen ik aan boord van een spits stapte. Daarna was het mijn droom een spits te bezitten en mijn leven op de Franse kanalen door te brengen. Ik heb mijn binnenvaartpapieren gehaald en twee jaar door Europa gevaren. Ik weet hoe het ruikt en voelt. Die eigen spits is er nooit gekomen, maar de liefde voor het mooiste schip dat er bestaat, is altijd gebleven.