Bemanning kan niets uitrichten tegen batterijbrand

Onderzoek

De brand op de Fremantle Highway laat opnieuw zien dat het transport van elektrische auto’s per schip risicovol is. Het is de tweede keer in korte tijd dat brand ontstaat op een car carrier. Vorig jaar maart zonk bij de Azoren de Felity Ace. Dit schip vervoerde ruim 4000 auto’s, waaronder een groot aantal elektrische Volkswagen en Audi’s.