Zware-ladingschip Bigroll Biscay levert delen voor Shell biobrandstoffabriek af

Het zware-ladingschip uit 2015 is 145 meter lang en 32 meter breed en is in staat 12.285 ton te vervoeren. De Bigroll Biscay vertrok met de zware delen vanuit de haven van Kattupalli in India op 29 mei en kwam na bijna een maand aan in de Rotterdamse haven. Het schip is eigendom van de RollGroup, die drie Bigroll-schepen in haar vloot heeft. De Biscay is de kleinste van de drie.

De fabriek komt op de Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, voorheen bekend als de Pernis-raffinaderij en gaat 820.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel uit afval produceren. De fabriek wordt naar verwachting in 2024 geopend. De bouw vergt een investering van 1,5 miljard euro. Shell zal de fabriek zelf exploiteren.

SAF

Meer dan de helft van de productiecapaciteit wordt straks benut voor de productie van Sustainable Aviation Fuel (SAF). SAF is een duurzame brandstof op basis van biomassa en heeft een lagere CO2-uitstoot dan fossiele kerosine. De rest van de capaciteit van de fabriek wordt gebruikt voor de productie van hernieuwbare diesel.

