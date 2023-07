RWS onderzoekt effect verplicht vaarbewijs pleziervaart

Het aantal scheepsongevallen in de recreatievaart in Nederland is in 2022 toegenomen, blijkt uit de jaarlijkse monitor van Rijkswaterstaat. Waar er in 2021 nog 75 ongelukken werden gemeld, waren dat 80 ongelukken in 2022. Deze toename kan niet specifiek worden toegeschreven aan één oorzaak of type ongeval. Er zijn niet alleen meer ongevallen geregistreerd, maar ook het aantal ernstige incidenten en het aantal dodelijke slachtoffers zijn gestegen.

9 dodelijke slachtoffers

Een fataal incident met zowel recreatievaart als beroepsvaart heeft geleid tot een dodelijk slachtoffer. Daarnaast waren er nog zes andere ongevallen waarbij recreatievaart betrokken was, met in totaal acht doden. Deze slachtoffers vielen bij verschillende ongevallen met verschillende oorzaken, waaronder snelvarende vaartuigen waarbij drie slachtoffers betrokken waren, en kantelincidenten waarbij in totaal vier dodelijke slachtoffers vielen.

Het ministerie gaat daarom nader onderzoek doen naar de aard van de risico’s die kunnen ontstaan door de veranderende recreatievloot. Dit onderzoek staat gepland voor de herziening van de risicoanalyse nautische veiligheid binnenwateren in 2024.

Verplicht vaarbewijs

Om gevaarlijke situaties met de recreatievaart op de Rijksvaarwegen aan te pakken, worden maatregelen genomen om waar mogelijk de beroepsvaart en recreatievaart te scheiden. Tijdens het recreatieseizoen worden op verschillende locaties extra ‘recreatiebetonning’ geplaatst. Ook worden aparte sluiskolken en neven vaarroutes voor recreatievaart gestimuleerd.

Ook gaat RWS onderzoek doen naar de invoering van een verplicht vaarbewijs voor recreatievaart. Dit bevordert volgens RWS de kennis van vaarweg regels bij recreanten en vermindert het gevaar voor henzelf en anderen.

Daarnaast kan het registreren van pleziervaartuigen helpen bij de handhaving van verkeersregels. Momenteel wordt onderzocht hoe een registratie van pleziervaartuigen kan worden opgezet en voor welke soorten pleziervaartuigen dit gaat gelden. Naar verwachting wordt dit onderzoek medio dit jaar afgerond, waarna wordt bepaald of verder onderzoek nodig is.

Lees ook: