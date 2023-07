Rotterdamse krachtpatsers HEBO en Bonn & Mees fuseren

De samenwerking zorgt voor een efficiënte en specialistische focus op het gebied van heavy lifting, speciaal transport, bergingsdiensten en emergency response, zo laten de twee weten.

HEBO en Bonn & Mees combineren vanaf nu hun kennis, expertise en specialisme, en zorgen met hun uitgebreide vloot voor betere beschikbaarheid en voorspelbare uitkomsten voor opdrachtgevers door heel Europa, stellen de bedrijven. ‘Daarnaast ontstaat de ruimte om het brede scala aan maritieme diensten verder uit te breiden.’

‘Hierbinnen streven de partijen actief naar overnames en integratie van nieuwe bedrijven, waardoor het dienstenaanbod verder wordt gecompleteerd’, zeggen Marius Punt (CEO HEBO) en Peter Leenheer (eigenaar Bonn & Mees). ‘We ambiëren het benutten van nieuwe kansen voor groei, schaalvergroting, verduurzaming en internationale ontwikkeling.

Marius Punt CEO

Punt wordt de CEO van het nieuwe bedrijf, zo vertelt hij in een telefonische toelichting. ‘Het samengaan is een logische stap. We trokken al heel vaak samen op. Zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van de brugdelen van de Haringvlietbrug. Klanten vroegen steeds vaker aan ons tweeën om samen te werken. Als je drijvende bokken nodig hebt, heb je ook vaak bakken nodig.

De gedachte om te fuseren speelde al enige jaren. ‘Begin dit jaar werd het concreet en donderdag 13 juli hebben we de contracten getekend en het personeel ingelicht.’ De combinatie heeft een omzet van 70 miljoen euro en 170 werknemers. ‘Voor hen komt deze stap niet uit de lucht vallen. Er is daarom ook overwegend heel positief gereageerd.’

Punt merkt dat de markt one-stop-shopping wil. ‘Dat kunnen we nu aanbieden en bedrijven waar we nauw mee samenwerken, sluiten wellicht in de toekomst bij ons aan.’

Bonn & Mees

Met ruim 135 jaar ervaring exploiteert Bonn & Mees drijvende bokken vanuit Rotterdam. Bonn & Mees heeft een vloot van 3 zeewaardige bokken, met een hefvermogen van 400 tot 1.800 ton. Het bedrijf is onder meer actief in offshore installatie en decommissioning, heavy lifting en civiele constructie.

HEBO

Met een grote en gevarieerde vloot van schepen, verzorgt HEBO in diverse markten projecten rond integrale infrastructuur, calamiteitenbestrijding, bergingen, transport, wind en decommissioning.

