Bonn & Mees takelt 90 ton zwaar deel van kunstwerk Tornado museum FENIX in

Met het plaatsen van een 90.000 kilo zware liftschacht door een grote bok van Bonn & Mees is museum FENIX in Rotterdam begonnen met de bouw van de Tornado. Dat is het kunstwerk dat fungeert als ingang en gelijk ook als opvallend uitkijkpunt van het complex.

1 / 1 Installatie liftkern FENIX. (Foto Sylvana Lansu) Installatie liftkern FENIX. (Foto Sylvana Lansu)

De 24 meter hoge roestvrijstalen blikvanger die boven de bijna 100 jaar oude havenloods Fenix II uitsteekt is ontworpen door MAD Architects uit Beijing. In het gebouw op Katendrecht, ooit de grootste op- en overslagloods ter wereld, komt op de eerste verdieping het museum dat een panoramisch uitzicht op de Nieuwe Maas biedt. Op de begane grond komt een overdekt stadsplein en komen verder ook culturele, creatieve en culinaire activiteiten.

In de directe omgeving van de Fenixloods stapten in de vorige eeuw miljoenen mensen aan boord van passagiersschepen voor vertrek naar een nieuwe bestemming en toekomst. In het museum gaat het over die bewegingen en alle emoties die daarbij opgeroepen worden. Vanuit een Rotterdams perspectief is een collectie internationale (hedendaagse) kunst, fotografie en historische objecten te zien, die de verhalen van mensen die uit Rotterdam vertrokken en in de stad aankwamen tot leven brengt.

Katendrecht

Volgens directeur Anne Kremers wordt FENIX geen museum in de traditionele zin van het woord. ‘Het is een gebouw dat het verhaal van 3 miljoen mensen die van en naar Rotterdam reisden. Dat is uitgemond in de 170 nationaliteiten die tegenwoordig in Rotterdam wonen’, zegt Kremers.

De keuze voor het Chinese architectenbureau is volgens Kremers tweeledig. ‘Rond 1910 vestigden zo’n 1000 Chinezen zich in Katendrecht en ontstond het eerste Chinatown in Europa. Daarnaast vormen de zachte ronde vormen van de Tornado het ideale contrast met de rechte en vaak hoekige architectuurstijl waar Rotterdam bekend om staat.’

Initiatiefnemer van FENIX is de charitatieve Stichting Droom en Daad, die het gebouw verwierf in 2018. De stichting staat onder leiding van oud-directeur van het Rijksmuseum en de Kunsthal Wim Pijbes. De bouw van de Tornado moet in 2024 klaar zijn, waarna het complex en museum opengaan voor het publiek.

(Rene Quist/ANP)