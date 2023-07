Sanering

‘Stop de vernietiging van onze Noordzee visserijsector, stop de sloopkogel’. Dat is de dringende oproep die BVNL-Kamerlid Wybren van Haga via een motie deed aan het kabinet. De pauzeknop moet worden ingedrukt als het gaat om de sloop van viskotters. Maar inmiddels is het merendeel van de te saneren kotters al ontmanteld, de sloopkogel heeft zijn werk al gedaan. Er is geen weg meer terug. Het ministerie van LNV heeft tot en met juni van inmiddels 37 viskotters de licentie ingetrokken en daarmee definitief uitgeschreven uit het vaartuigregister.