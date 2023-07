Diesel-elektrische Vertom Tomma gedoopt bij Thecla Bodewes Shipyard

Tewaterlating dag later

Vertom Tomma is 6 juli te water gelaten op de scheepswerf van Thecla Bodewes Shipyards. Het diesel-elektrische schip is de derde uit een een serie van tien droge-ladingschepen die op de werf in Kampen worden gebouwd. De doop vond een dag eerder plaats, maar door storm Poly werd het schip een dag later te water gelaten.