Overal waar u vaart: voorbereidingen op laagwater

Column

Laagwater is een fenomeen van alle tijden. Kunt u zich daar als binnenvaart(ondernemer) op voorbereiden? Mijn antwoord zou ‘ja’ zijn, daar kunnen we ons op voorbereiden. Ik begrijp overigens dat het voor u als binnenvaartondernemer haast onmogelijk is voorbereidingen te treffen op een aanstaande droge periode. We weten niet eens wanneer deze zich gaat voordoen. Al lijkt het steeds waarschijnlijker dat we er binnenkort mee te maken krijgen.