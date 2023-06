Europese Unie subsidieert ontwikkeling Limburgse binnenhavens

37,4 miljoen

De Europese Unie heeft een miljoenensubsidie toegekend voor de verdere ontwikkeling van drie binnenhavens in Limburg. Het gaat om de Willem Alexanderhaven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht. In totaal worden vier projecten gefinancierd, met een totale waarde van 76,3 miljoen euro, waarvan de EU 37,4 miljoen euro bijdraagt.