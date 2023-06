Rijkswaterstaat organiseert open dagen om nieuwe sluiswachters te vinden

Van de vier open dagen zijn er drie in Zeeland. Want juist daar bleek begin mei het personeelstekort zo nijpend te zijn geworden dat sluizen niet meer werden bediend. Directeur Scheepvaartverkeer Iris Reuselaars zei in een interview met Schuttevaer dat de bediening op kleinere sluizen moest worden verminderd om de hoofdvaarwegen ontzien. Maar ook dat de personeelswerving over een andere boeg werd gegooid. ‘We hebben altijd best in een niche gezocht. We hadden voorkeur voor mensen met nautische kennis, maar die pool is heel beperkt. Daarom moeten we verder gaan kijken.’

Vacatures

Dat niet meer in de niche wordt gezocht blijkt ook uit het bericht op de website van Rijkswaterstaat. ‘Wist je dat de Nederlandse vaarwegen behoren tot de drukste ter wereld? Met of zonder nautische achtergrond kun jij je hier volop ontwikkelen. Zo zoeken wij extra versterking op onze bruggen en sluizen. Ben je benieuwd wat de werkzaamheden zijn van een brug- en sluiswachter bij Rijkswaterstaat? Meld je aan voor een van de open dagen!’

De vier open dagen zijn op de volgende data:

7 juni: Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein van 17:00 tot 19:00 uur

8 juni: Portaal van Vlaanderen in Terneuzen van 17:00 tot 19:00 uur

8 juni: Sluis Hansweert in Hansweert van 17:00 tot 19:00 uur

22 juni: Volkeraksluis in Willemstad van 17:00 tot 19:00 uur

Meer weten? Bekijk de open dagen en de vacatures op de site van Rijkswaterstaat.

Lees ook: