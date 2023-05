Rijkswaterstaat beperkt bedientijden in Zeeland om hoofdtransportas intact te houden

Rijkswaterstaat versobert per 1 juni de bedientijden van een aantal Zeeuwse sluizen. Dat is nodig vanwege een nijpend tekort aan personeel. Met de maatregel tracht Rijkswaterstaat de hoofdtransportas zoveel mogelijk te sparen.

De sluizen in Zeeland hadden de afgelopen week al last van stremmingen als gevolg van een personeelstekort. Deze zomer zou dit probleem alleen nog maar erger worden. ‘Door het aantal openstaande vacatures en de beperkte beschikbaarheid van personeel bij onze inhuurpartner, staat de bezetting komende zomer extra onder druk’, zegt woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. ‘Dankzij grote loyaliteit van de medewerkers die extra uren maakten en hun verlof hebben verschoven, konden we het nog enige tijd aan. Maar dergelijke oplossingen hebben op de langere termijn een te groot afbreukrisico voor het personeel en het algehele bedienproces. Daarom nemen we maatregelen.’

Maatregelen

Die maatregelen zien er als volgt uit. De jachtensluis bij de Krammersluizen wordt alleen nog bediend tussen 10:00 uur en 18:00 uur. Daarmee vervalt de bediening vroeg in de ochtend en later op de avond.

Bij de sluizen van Hansweert blijft ook in de zomer de winterregeling van kracht. Die komt neer op twee passeermogelijkheden in de nacht in plaats van drie.

‘We overwegen ook de tweewekelijkse nachtbediening bij de kleinere objecten, zoals de Roompotsluis, stop te zetten. Maar we zijn ons ervan bewust dat dit invloed kan hebben op de regelmatig passerende vissersvloot. Daarvoor kijken wij naar de mogelijkheid van bediening op afroep, zodat deze vaart niet verstoord wordt door vermindering van de nachtbediening’, schrijft Rijkswaterstaat.

Rotterdam-Antwerpen

Dankzij deze maatregelen zegt Rijkswaterstaat de scheepvaart zoveel mogelijk doorgang te blijven verlenen op de hoofdtransportas tussen Rotterdam en Antwerpen.

‘We doen er alles aan om de overlast te beperken. Nieuwe collega’s worden zo vlot mogelijk ingewerkt. Daarnaast is er geschoven in de diensten en wisselen collega’s in Zeeland van werkplek om bij te springen op die plaatsen waar dat nodig is. Ook gaat een aantal bedienaars uit andere regio’s tijdelijk aan de slag in Zeeland. Het mag vanzelfsprekend zijn dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om de werving van nieuwe bedienaars te intensiveren.’

