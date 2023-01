Longship bestelt vier zuinige schepen in Turkije

De besparing is vooral te danken aan een optimale rompvorm en gewichtsverdeling. Voor de voortstuwing zorgen twee Schottel azimuth thrusters met vaste schroeven van 900 kW elk, voor havenmanoeuvres ondersteund door een 500 kW Schottel boegschroef. Het kwartet wordt al direct voorbereid om op niet-fossiele brandstoffen te gaan varen, zoals methanol. Ze krijgen de notatie Prepared for Methanol Class C en de motoren die voldoen aan de EU Stage V-norm. Longship wil met deze flexibele motorisering de regelgeving op het gebied van de emissie ruimschoots voor zijn. Het eerste schip van de serie van vier wordt opgeleverd in het voorjaar van 2024.

Ankerbeer

De schepen zijn ontworpen door Ankerbeer in het Groningse Kolham, een scheepsontwerpbureau dat actief is in vele sectoren van de scheepsbouw van binnenvaart- en zeevaartschepen variërend van droge-ladingschepen tot RoRo-schepen, passagiers- en baggerschepen en sleepboten. Ook worden ontwerpen gemaakt voor gas- en chemicaliëntankers voor binnen- en zeevaart.

De nieuwe schepen worden 130,50 meter lang, 15,85 meter breed en hebben een holte van 10,77 meter. Ze worden ingezet als open top-schepen voor het vervoer van biomassa en breakbulk in een enkel ruim met een inhoud van 11.800 kubieke meter. Het kan met gesloten luiken ook worden ingezet voor projectlading.

Brug op voorschip

‘Varen op methanol of wellicht andere emissievrije brandstoffen is een van de redenen waarom bij deze schepen de brug en verdere accommodatie voor op het schip staat’, zegt CEO Øyvind Sivertsen van Longship. ‘De regels zijn nog niet volledig bekend, maar wel dat bij bepaalde brandstoffen de accommodatie zich niet boven de machinekamer mag bevinden. We hebben aan boord overigens een machinekamer over die we kunnen inzetten als dat in verband met overschakeling op een andere aandrijving met alternatieve brandstoffen noodzakelijk is. De tweede reden voor het uit elkaar halen van machinekamer en accommodatie, twee relatief zware delen van een schip, heeft te maken met beperking van de diepgang. Een derde bijkomende factor is het feit dat lange projectlading over het achterschip kan uitsteken.’

Vlootvernieuwing

Longships, opgericht in 2009 als een Noors-Nederlandse rederij en heeft een kleine 20 schepen in de vaart, variërend van 4800 tot 11.000 dwt. De order voor de vier nieuwe schepen is de eerste nieuwbouworder van Longship. De rederij heeft een vlootvernieuwingsprogramma opgezet met als doel de variëteit aan tonnage uit te breiden. Het oudste schip werd gebouwd in 1997, het jongste in 2015, beide in Turkije. Andere schepen werden gebouwd op diverse werven in China, India, Bulgarije en in Nederland bij Ferus Smit in Westerbroek en Veka in Werkendam. Het gros van de schepen is voorzien van de ijsklasse 1A en 1B.

De vier nieuwe schepen krijgen IJsklasse B en gaan varen in heel Europa, inclusief de Middellandse Zee.

