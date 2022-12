VRC eert Rotterdamse havenmeester René de Vries

De penning werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse VRC Cargadoors-diner. VRC roemt De Vries vanwege zijn inzet in de coronaperiode. Toen schepen met besmette bemanningsleden in Rotterdam gewoon welkom waren. Daarnaast is onder zijn leiding de haven nautisch altijd goed en veilig bereikbaar, stelt de Cargadoors-club.

Ook overhandigde VRC een cheque van 100.000 euro aan Richard van Eijk, van Havenbedrijf Rotterdam, voor de bouw van het nieuwe havenervaringscentrum. Dit nieuwe havenervaringscentrum is de opvolger van FutureLand en wordt in 2024 geopend. Het centrum dient om mensen met de haven in aanraking te laten komen. Het nieuwe centrum krijgt een oppervlakte van 27 bij 27 meter en gaat 25 meter de hoogte in. Het ontwerp voor het opvallende gebouw is van MVRDV, ook bekend van het ontwerp voor de Rotterdamse markthal.

