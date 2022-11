Spaans schip vol met pakjes zinkt onderweg naar Nederland

Het onder de Spaanse vlag varende schip, Pakjesboot 12, is donderdagavond 11 november gezonken. Het schip, vol met pakjes, was vanuit Madrid onderweg naar Hellevoetsluis.

Op de scheepsdata-website Marinetraffic, waar normaal alle schepen zichtbaar zijn, is Pakjesboot 12 niet te vinden. De locatie van zinken is daardoor onbekend, wat voor problemen met de berging kan zorgen.

Op beelden, in handen van het Sinterklaasjournaal, is te zien hoe het schip water maakt. Terwijl het water naar binnen loopt is de bemanning druk heen en weer door het ruim aan het rennen. De bemanning weet uiteindelijk het scheepsruim te verlaten. Het is onduidelijk hoe de bemanning er nu aan toe is.

Averij grosse

Wat er gaat gebeuren met de lading is ook hoogst onzeker. In vergelijkbare scheepsongevallen wordt er regelmatig averij grosse uitgeroepen. Zo gebeurde dat eerder dit jaar nog bij de Ever Forward, dat schip was vastgelopen voor de haven van Baltimore. Wanneer averij grosse is uitgeroepen betalen allen die lading aan boord hebben mee aan de kosten die zijn gemaakt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verloren lading, bergingskosten of brandschade. Dit gebeurt naar ratio van de lading aan boord. Verladers of in dit geval personen met meer lading aan boord moeten meer betalen.

De planning van het schip was om zaterdagmiddag Hellevoetsluis binnen te varen. Verwacht wordt dat het doorgaans goed ingelichte Sinterklaasjournaal vanavond om 18:00 met een update komt.

Lees ook: