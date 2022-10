Als het werkt: Point Nemo

Niets dan water

De fantastische roman ‘20.000 mijl onder zee’ van de science fiction-schrijver Jules Verne verscheen in 1869-1870. De fictieve hoofdpersoon is kapitein Nemo. Hij is wellicht de beroemdste kapitein ter wereld, want het boek werd in 174 talen vertaald. Alsof dat niet genoeg is, werd er in 1992 ook nog eens een punt op aarde naar hem genoemd. Geen piek die uit de zee oprijst, maar een punt waar, afgezien van veel oceaanwater, juist zo min mogelijk is te beleven.