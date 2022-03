[OPINIE] ‘Op de vaarweg is genoeg ruimte’

Autonoom varen

De angst dat autonoom varende schepen in de toekomst allemaal dezelfde lijn op de rivier gaan volgen en hierdoor de kans op aanvaringen toeneemt, is niet zonder meer terecht. Uit gegevens van CoVadem blijkt dat schepen die met waterdieptekaarten varen de hele breedte van de rivier gebruiken. Er is op het overgrote deel van de vaarweg vaak ruimte genoeg.