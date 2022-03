Russische olie verkoopt niet, olietankers nemen geen risico

Oeral-olie

Rusland slaagt er steeds minder in om zijn olie te verkopen. Hoewel er geen sancties zijn ingesteld die de handel in Russische olie beperken, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Oliehandelaar Trafigura slaagde er dinsdag niet in om kopers te vinden voor ruwe Oeral-olie, ondanks een korting van een kleine 19 dollar per vat ten opzichte van de gangbare internationale prijzen.