Email CORFU 18 februari 2022, 10:40

Een grote brand is vrijdag 18 februari uitgebroken op een veerboot van Grimaldi Lines, die voer tussen Griekenland en Italiƫ. Honderden mensen moesten in veiligheid worden gebracht. Een enkel bemanningslid is gewond geraakt, meldt de Griekse kustwacht.

1 / 1 Grote rookwolken zijn te zien bij de veerboot van Grimaldi Lines op de Ionische Zee. (Foto EPA) Grote rookwolken zijn te zien bij de veerboot van Grimaldi Lines op de Ionische Zee. (Foto EPA)

(ANP/RvdB)