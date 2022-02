TNO ziet verduurzamingskansen voor waterbouwers Facebook

De op de binnenwateren actieve waterbouw-vloot kan in 2030 voldoen aan de CO2- en stikstofeisen, als de sector bij aanbestedingen de kosten hiervan kunnen doorberekenen. Dat stelt TNO in een rapport in opdracht van de Vereniging van Waterbouwers.

1 / 1 Er moet ruimte zijn voor innovatie stelt TNO, maar van de wilgentenen lijkt nog geen afstand gedaan te worden. (Foto Vereniging van Waterbouwers) Er moet ruimte zijn voor innovatie stelt TNO, maar van de wilgentenen lijkt nog geen afstand gedaan te worden. (Foto Vereniging van Waterbouwers)

(Jelmer Bastiaans)