HANNOVER 14 januari 2022, 10:35

De schipper van een duwstel is dinsdag 11 januari gewond geraakt bij een aanvaring met een brug op het Mittellandkanaal in Hannover. Daaraan gingen aanvaringen met een afgemeerd schip en de oever aan vooraf. De 22-jarige schipper was dronken.

1 / 1 De aangevaren fiets- en voetgangersbrug in de Tannenbergallee over het Mittellandkanaal. (Foto Stucturae) De aangevaren fiets- en voetgangersbrug in de Tannenbergallee over het Mittellandkanaal. (Foto Stucturae)

(Bart Oosterveld)