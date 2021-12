Boskalis brengt boek uit over berging Ever Given Facebook

Waterbouwer Boskalis heeft een boek uitgebracht over de berging van het containerschip Ever Given. In maart strandde dit schip in het Egyptische Suezkanaal, waar het dagenlang de doorgang blokkeerde.

1 / 1 De monsterklus rondom de Ever Given is nu ervaren in boekenvorm. (Foto Boskalis) De monsterklus rondom de Ever Given is nu ervaren in boekenvorm. (Foto Boskalis)

(Robin van den Bovenkamp)