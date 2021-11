Onderzeeboot Zr.Ms. Zeeleeuw in Rotterdam na trainingsmissie Facebook

Rotterdam 18 november 2021, 08:00

De onderzeeboot Zr.Ms. Zeeleeuw van de Koninklijke Marine ligt in Rotterdam. De bemanning mag hier van boord na aantal weken oefenen op zee. Ook wordt de onderzeeboot even opengesteld voor scholieren.

1 / 1 De onderzeeboot ligt aan de Parkkade in Rotterdam. (Foto MediaTV) De onderzeeboot ligt aan de Parkkade in Rotterdam. (Foto MediaTV)

Het is een opvallend plaatje: een onderzeeboot met op de achtergrond de typische skyline van Rotterdam. Maar de reden is vrij simpel. ‘De bemanning mag hier van boord om te ontspannen na een aantal weken oefenen op zee’, vertelt woordvoerder Ronald de Hondt van de Koninklijke Marine.

Een deel van de reis stond in het teken van de tweejaarlijkse oefening Crown Eagle. Dat gebeurde samen met het Zweedse marineschip, HMS Belos, en haar rescue-sub URF. Tijdens deze oefening ligt de onderzeeboot op de zeebodem en wordt de bemanning getraind om met de rescue-sub te communiceren en uiteindelijk te koppelen, zodat zij in geval van een noodsituatie kunnen worden gered.

Beroepsoriëntatie

Nu het intrigerende vaartuig toch in Rotterdam ligt heeft de Koninklijke Marine nabij gelegen scholen benaderd om een kijkje te komen nemen aan boord. ‘Bij de marine zijn we altijd op zoek naar nieuw personeel en daarom grijpen we dit moment aan om middelbare scholieren uit te nodigen.’

Door de coronamaatregelen is het aantal leerlingen dat aan boord mag komen wel beperkt. ‘Het gaat echt om een select groepje.’

Na een bezoek aan Rotterdam en het rondleiden van potentieel nieuwe collega’s zal de bemanning over een paar dagen weer naar zee vertrekken.

