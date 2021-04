Schuttevaer Premium ‘Marine diep in de rode cijfers’ Facebook

Twitter

Den Helder 12 april 2021, 11:30

De financiële situatie bij de Koninklijke Marine is zo dramatisch dat van herstel bij het krijgsmachtsdeel geen sprake meer is. De admiraliteit heeft de defensieleiding gewaarschuwd dat zonder extra geld de komende jaren onze marine niet meer op zijn taken is toegerust. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit een interne nota die de krant in bezit heeft.