Saint-Nazaire 09 november 2021, 20:00

Wonder of the Seas is met 362 meter en 236.857 gt het grootste cruiseschip ter wereld. De Franse werf Chantiers de l’Atlantique heeft ruim twee jaar gebouwd aan het nieuwe vlaggenschip van Royal Caribbean. Ze is nu klaar voor haar maidentrip, maar die laat nog even op zich wachten.

1 / 1 Bijna 7000 mensen kunnen mee aan boord. (Foto AFP / ANP) Bijna 7000 mensen kunnen mee aan boord. (Foto AFP / ANP)

(Jelmer Bastiaans)