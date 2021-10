Aan de Reis: Opec verhoogt olieproductie niet Facebook

De waterstanden zijn dalende op de Rijn. Reizen worden momenteel te kust en te keur aangeboden. Er is opvallend veel trafiek tussen België en Duitsland.

1 / 1 Een drukke dag op het Amsterdam-Rijnkanaal. (Foto Wikimedia/Henk Monster) Een drukke dag op het Amsterdam-Rijnkanaal. (Foto Wikimedia/Henk Monster)

Van Rotterdam naar Dillingen werden kolen gevaren voor 10,75 euro per ton. Maïs ging van Rotterdam naar Deventer voor 7 euro per ton. Van Vlissingen naar Neuss ging raps voor 6 euro per ton.

(Robin van den Bovenkamp)