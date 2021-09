Franse marine takelt bemanningslid ferry van boord Facebook

LE HAVRE 25 september 2021, 15:00

De Franse marine heeft op volle zee een bemanningslid van de Franse ferry Mont Saint Michel van boord getakeld.

Marinehelikopter takelt bemanningslid van Franse ferry Mont Saint Michel van boord. (Foto Marine Nationale)

Het regionale kustwachtcentrum Cross was door de Franse radiomedische dienst gewaarschuwd dat een opvarende van de ferry dringend medische hulp nodig had. Daarop werd besloten een medivac uit te voeren. Een marinehelikopter vloog vanaf de basis Maupertus naar het schip, dat 35 mijl ten noordwesten van Le Havre voer. Daar werd het bemanningslid met de lier van boord gehaald en naar een ziekenhuis in Le Havre gebracht. De Prefecture Maritime heeft niet bekendgemaakt wat de medische klachten waren. De ferry Mont Saint Michel van Brittany Ferries vaart tussen het Franse Ouistreham en Portsmouth.

(Bart Oosterveld)