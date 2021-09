Transportband EMO verwoest stuurhut Eendracht Facebook

Rotterdam 16 september 2021, 09:30

Een niet ingetrokken transportband werd de stuurhut van de Eendracht fataal. Niemand raakte gewond, maar schipper Tom van Utrecht ‘moest wel even wegrennen.’

1 / 1 De transportband en het slachtoffer in één foto gevangen. De transportband en het slachtoffer in één foto gevangen.

De Eendracht lag bij EMO op de Maasvlakte om te laden. Het schip was helemaal volgeladen met de hulp van een transportband. Toen deze weer naar de startpositie terugwilde gebeurde dat met nog een uitgestoken band. Die band kwam daarom tot botsing met de stuurhut en de stuurhut van de Eendracht kwam niet als winnaar uit die confrontatie.

Op het moment dat het gebeurde zat schipper Van Utrecht in die stuurhut. Hij zag de transportband eraan komen en wist snel de stuurhut te ontvluchten. ‘Dat was wel even spannend, ik heb staan trillen.’ Maar de schipper wil ook niet overdrijven. ‘Het was niet levensgevaarlijk.’

Noodstuurhut

Nu zijn schip zonder stuurhut is blijft de schipper nuchter. ‘Er is niet zo gek veel aan de hand.’ Het schip is zelfs al weer onderweg. ‘We varen nu naar Schiedam, met dank aan een duwboot.’ Dit weekend gaat het schip naar Hardinxveld en daar moet dan een noodstuurhut op het schip komen.

Wel wil Van Utrecht benadrukken dat EMO, na het ongeluk, goed voor hem heeft gezorgd. ‘Ze hebben mij met alles geholpen, net als de verzekering en mijn broer die toevallig in de buurt was. Iedereen was zeer behulpzaam.’

(Jelmer Bastiaans)