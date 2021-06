Schuttevaer Premium Beroepsschipper vaart vaker tegen brug of sluis Facebook

Twitter

Rotterdam 29 juni 2021, 15:29

Beroepsschippers zijn in 2020 vaker tegen een brug of sluis gevaren. Dat blijkt uit de registratie Scheepsongevallen van Rijkswaterstaat over 2020. Er waren in dat jaar 96 zware ongelukken, in 2019 lag dat nog op 82. Rijkswaterstaat heeft geen aanwijsbare reden kunnen vinden voor deze toename.