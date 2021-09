Stuurhut Duits containerschip ramt Brug over de Noord Facebook

Het Duitse containerschip Stolzeneck is maandagavond tegen de Brug over de Noord gevaren. Alleen de stuurhut van het schip raakte de basculebrug. Er is niemand gewond geraakt

De stuurhut van de Stolzeneck is flink beschadigd door de aanvaring. Het schip was onderweg naar Dordrecht. ‘Er zijn geen gewonden en geen containers overboord’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat West-Zuid.

Het ongeval verzorgde geen hinder voor de scheepvaart, omdat het schip op eigen kracht naar de kade kon. De Stolzeneck ligt nu bij de Papendrechtsestraat in Dordrecht. De Brug over de Noord heeft geen schade opgelopen.

De Zeehavenpolitie voert een onderzoek uit naar de oorzaak van de aanvaring.

(Jelmer Bastiaans)