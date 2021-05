Nieuwe scheepsvoortstuwing Equadrive op de markt Facebook

Verhaar Omega en Machinefabriek De Waal zijn altijd bezig met innoveren en produceren, vooral op het gebied van aandrijven en manoeuvreren. Een mooi voorbeeld hiervan is het technisch innovatieve concept van beide bedrijven: de Equadrive.

1 / 1 Montage van de allereerste Equadrive. Mts Kratos heeft de primeur. Voor de proefvaart is gekozen voor een vrijdraaiende schroef. Een straalbuis is optioneel leverbaar. Foto De Waal Montage van de allereerste Equadrive. Mts Kratos heeft de primeur. Voor de proefvaart is gekozen voor een vrijdraaiende schroef. Een straalbuis is optioneel leverbaar. Foto De Waal

De eerste resultaten van deze 360 graden draaibare, volledig elektrische poddrive zijn veelbelovend. Vanwege de ruimtebesparing aan boord, de rechtstreekse schroefaandrijving zonder tandwielen, de natuurlijke waterkoeling en een fluisterstille werking, biedt de Equadrive vele voordelen.

Eind vorig jaar is de allereerste Equadrive geplaatst aan bakboordzijde van de tanker m.t.s. Kratos van Vario Shipping B.V. Deze tanker was uitgerust met een ander model aan dubbele podvoortstuwing, zodat de praktijktesten met de Equadrive goed vergeleken konden worden. Al deze testen worden bijgehouden via een online data-monitoringsysteem en geanalyseerd door Verhaar Omega. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Zo zorgt het ontbreken van tandwielen en de oliegevulde elektromotor voor een uiterst efficiënte, onderhoudsvriendelijke en fluisterstille aandrijving.

Bas de Jong, technisch coördinator van Vario Shipping is zeer tevreden en lovend over het nieuwe voortstuwingssysteem en de samenwerking die beide bedrijven bieden.

Toepassing en voordelen

De Equadrive kan op verschillende manieren worden toegepast:

Vrijdraaiend, 360 graden, met of zonder straalbuis, inclusief sleepcontact bovenin

Vrijdraaiend, 2×110 graden, met of zonder straalbuis, met extra lage bovenbouw

Vast opgesteld (niet draaibaar) met straalbuis en roeren erachter

Verhaar en De Waal vertellen: ‘Het grote voordeel van de Equadrive is dat je veel ruimte kunt besparen in het achterschip. Waar normaal gesproken een schroefasopstelling, keerkoppeling en een (Stage V) hoofdmotor veel ruimte in beslag nemen in de machinekamer/achterschip, is dit met de Equadrive niet het geval. Het gehele powerstation aan generatorsets kan in het voorschip geïnstalleerd worden.’ Naar keuze is de poddrive 2×110 of zelfs 360 graden draaibaar. Bovendien is de schroef altijd direct omkeerbaar, hierdoor hoeft men bij het achteruitvaren niet de gehele drive 180 graden te draaien. Dit maakt de Equadrive direct vertrouwd voor iedere schipper die gewend is aan conventionele aandrijving met roeren. Voor schepen die vaak op de Boven-Rijn varen is er een alternatief om de Equadrive vast op te stellen (niet draaibaar) met erachter traditionele roeren. Zo heeft men het beste van beide werelden; stil en elektrisch varen en het schip met de roeren laten manoeuvreren. Alles is mogelijk met de Equadrive.

Veilig en doordacht ontwerp

De elektromotor van de Equadrive wordt door het buitenwater gekoeld en draait volledig in milieuvriendelijke olie. Er is alles aan gedaan om de Equadrive middels het ontwerp en diverse alarmeringen zeer veilig en vertrouwd te maken. Om het rivierwater onder alle omstandigheden buiten te houden, worden vanaf de schroefkant gezien; dubbele afdichtingen met een tussenkamer en alarmering gemonteerd. Tevens wordt het staartstuk opgevuld met olie onder een lichte overdruk. Zo kan er nooit water binnendringen. De Equadrive is voorzien van een filtratiesysteem waarbij de olie schoon blijft en er geen vuil tussen de rotor/stator kan komen. De lagers worden continu bewaakt met sensoren. Hierdoor kan men tevens de conditie van de lagers (eventueel op afstand) eenvoudig bewaken. Verder wordt de motor gemonteerd in een cartridge. En is hierdoor eenvoudig en snel wisselbaar. Er worden tevens motoren en staartstukken in voorraad gehouden voor een snelle service. Dat geeft een goed gevoel. Want een schip moet altijd kunnen varen.

Mooie samenwerking

De productie van de gloednieuwe Equadrive is een mooie samenwerking tussen Verhaar Omega en De Waal, twee gerenommeerde familiebedrijven met een lange historie. Gezamenlijk beschikken ze over veel ervaring in de wereld van boegschroeven en manoeuvreersystemen. Verhaar houdt zich druk bezig met de ontwikkeling van de Equadrive en beschikt over alle kennis. De machinale bewerkingen, verdere productie, en complete assemblage verzorgt De Waal, eventueel ook de inbouw. Het feit dat de Werkendamse machinefabriek over de juiste faciliteiten beschikt zoals kades, scheepsliften en een moderne machinefabriek, maakt het erg vertrouwd.

Grote serviceorganisatie

Gezamenlijk kunnen de bedrijven een 24/7 servicedienst bieden. De monteurs wonen verspreid over het hele land dus service kan snel worden geleverd. Kortom; een oersterke combinatie van twee bedrijven die vertrouwen biedt voor de toekomst van de Equadrive. Neem contact op met een van de bedrijven voor meer informatie. Zij kunnen u alles vertellen over welke vermogens en schroefdiameters leverbaar zijn.

