Vermiste Indonesische KRI Nanggala 402 ligt mogelijk op 700 meter diepte

Twitter

Jakarta 22 april 2021, 10:22

De Indonesische marine vermoedt dat de vermiste duikboot, KRI Nanggala 402, met 53 mensen aan boord op een diepte van 600 tot 700 meter ligt. Voor die diepte is het vaartuig niet gemaakt. De marine verloor woensdagochtend contact met het vaartuig tijdens een militaire oefening. De bemanning van de vermiste Indonesische onderzeeƫr beschikt in elk geval nog tot zaterdag over zuurstof.