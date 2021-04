Schuttevaer Premium Minder tonnen over kanaal Almelo-Coevorden Facebook

Voor het eerst in vier jaar is de hoeveelheid vervoerde tonnen over het kanaal Almelo-Coevorden gedaald. Vorig jaar passeerde 237.218 ton lading sluis Aadorp, een daling 7,4% ten opzichte van 2019, toen 255.952 werd verscheept.