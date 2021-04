Schuttevaer Premium Driemastschoener Eendracht zoekt vrouwelijke kapitein Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 03 april 2021, 15:00

Stichting Zeilschip Eendracht is in het kader van diversiteit op zoek naar een vrouwelijke kapitein voor haar driemastschoener. Niet voor het eerst. In 2019 waren eerdere pogingen al eens gestrand. De stichting hoopt dat het dit keer wél gaat lukken. Mannen mogen natuurlijk ook solliciteren.