Zwaar gehavende Rehoboth drijft weer

Lelystad 12 maart 2021, 12:50

Het ergste leed lijkt geleden voor het droge-ladingschip Rehoboth, dat gisteren 11 maart op het IJsselmeer voor de kust van Makkum is vergaan in stormweer met uitschieters naar windkracht 11. Volgens de bergers is het afgelopen nacht gelukt de machinekamer droog te houden en is het zwaar gehavende binnenvaartschip weer bijna vlot. Het wordt later vandaag naar Harlingen gebracht.

Uit beelden van MarineTraffic wordt duidelijk dat het 110-meterschip in de vroege ochtend uit Harlingen is vertrokken. Naar verluidt met een lading zout voor Kwaadmechelen in België. Bij de passage van sluis Kornwerderzand was al duidelijk dat het zwaar weer zou worden met stormwind uit het zuidwesten. De schipper moet desondanks hebben geoordeeld dat het doenlijk was.

Maar rond 07:00 uur gaat de snelheid uit het schip en lijkt ze op AIS-beelden rond te gaan en terug te varen richting Kornwerderzand. Op dat moment spookt het al op het IJsselmeer en het wordt nog erger. De KNMI meldt dat iets zuidelijker, op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, windstoten zijn gemeten van 124 kilometer per uur. Dat is orkaankracht.

Beukende golven

De bemanning van de Rehoboth slaagt er niet in veilig binnen te komen. De golven beuken de aluminium Friese kap luiken in en het ruim vervult snel. Er is dan geen redden meer aan. Het schip zinkt naar de bodem. Vermoedelijk heeft de schipper zijn schip ter hoogte van Makkum expres buiten de vaargeul gebracht, zodat het niet volledig ten onder zou gaan, maar op de ondiepte nog met woning en stuurhut boven water zou blijven. Het is dan rond 11 uur.

De mosselkotter YE-161 is het eerst ter plaatse. De KNRM stuurt de reddingboot Alida naar de plek des onheils. Volgens het Centrale Meldpunt IJsselmeergebied, zien de redders kans de drie opvarenden en een hond veilig van boord te halen.

Pompen

Ook patrouillevaartuigen van de politie en Rijkswaterstaat komen op de scheepsramp af. Het stormt dan nog steeds zwaar. De bemanningen van de sleepboot Aegir van Sleepbedrijf Bootsma uit Makkum en de BDS Transporter van bergingsbedrijf BDS uit Harlingen proberen volgens Pieter Bootsma van het gelijknamige sleepbedrijf te redden wat er te redden valt. Prioriteit heeft op dat moment de machinekamer achter. ‘Er stroomt water binnen. De BDS Transporter heeft net pompen aangevoerd. We moeten proberen de machinekamer droog te houden.’

Gedurende de nacht blijft de wind stevig doorstaan, maar de mannen slagen in hun opdracht. In ochtend drijft de Rehoboth weer. Er is dan volgens Bootsma nog een probleem met de spudpalen, die niet opgetrokken kunnen worden doordat de stroom is uitgevallen. Dat probleem wordt opgelost met de generator van de BDS Transporter.

Zeemanschap

Volgens een woordvoerder van BDS, die zelf in Frankrijk is, gaf verzekeraar EOC opdracht voor de berging. Hij wil niet speculeren over hoe het zo fout kon gaan. Op de website van Schuttevaer zijn de bekende ‘stuurlui aan wal’ het erover eens dat de luikenkap ongeschikt was voor dit weer. De schipper wordt slecht zeemanschap verweten. ‘Men waant zich onoverwinnelijk op zulke schepen.’ Er wordt ook gespeculeerd dat tijdsdruk een rol speelt om tegenwoordig onder alle omstandigheden te varen. Ook is er medeleven. ‘Vreselijk om zo je schip te zien gaan ongeacht de reden. Het zal je maar gebeuren!’

Scheepseigenaar Wim Kleine uit Kampen was niet bereikbaar voor commentaar. Ook verzekeraar EOC reageerde tot nu toe niet op vragen over het ongeval.

